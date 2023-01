Nell’ultima partita contro la Fiorentina Demba Seck ha giocato da prima punta e grazie alle sue doti fisiche e atletiche ha convinto

Contro la Fiorentina Demba Seck ha giocato da prima punta e nonostante i tentativi di Igor di fermarlo è riuscito a fare una grandissima partita andando anche vicino al gol. Infatti il numero 23 si è visto prima annullare un gol per un fuorigioco millimetrico su uno straordinario pallone giocato in profondità da Ricci. Successivamente l’ex SPAL ha anche colpito un traversa. Non è arrivato quindi il primo gol in maglia granata ma comunque la sua prestazione ha convinto pienamente. Anche nel gestire i palloni rilanciati su nei momenti difficili è stato molto bravo, ripartendo e conquistando falli importantissimi. La sua struttura fisica sicuramente è uno dei motivi per cui è riuscito a disputare una così buona partita. Momento di forma per Seck che ha fatto vedere tutte le sue qualità anche contro il MIlan.

Seck meglio di Sanabria

Contro la Fiorentina anche Sanabria è entrato verso la fine della partita, proprio al posto di Demba Seck. Due giocatori decisamente diversi, il numero nove infatti ha sofferto quando è entrato, non disponendo della fisicità e della statura del 23. Centimetri che in un momento del genere in una partita in cui la sofferenza è necessaria possono rivelarsi utili. Il numero 9 non è riuscito a gestire bene i palloni che gli sono arrivati e ha anche dovuto commettere fallo prendendosi un cartellino giallo. Seck sicuramente ha convinto di più anche se Sanabria è entrato in un momento difficile e complicato del match con la Fiorentina che spingeva e il Toro chiuso in difesa.