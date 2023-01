Per i granata contro la Fiorentina è stata la prima volta in trasferta senza subire gol in questo campionato

Per i granata la trasferta contro la Fiorentina è stata la prima partita giocata fuori casa senza subire gol in questo campionato. Vanja Milinkovic-Savic era riuscito a blindare la propria porta lontano da Torino solamente nel match di Coppa Italia contro il Milan, in campionato aveva invece sempre subito almeno una rete nelle gare fuori casa. Prima contro il Monza nella partita finita 1-2, poi contro la Cremonese, finita con lo stesso risultato. Con l’Atalanta i granata avevano perso 3-1 a Bergamo per poi perdere anche a San Siro contro l’Inter per 1-0. Nella trasferta successiva era arrivata un’altra sconfitta per 3-1 contro il Napoli. Importante poi la vittoria fuoricasa contro l’Udinese per 1-2, seguita però da una prestazione decisamente non brillante contro il Bologna. Dopo la sconfitta contro il Bologna i granata erano riusciti a disputare un’ottima gara contro la Roma, con i giallorossi che erano riusciti a strappare un punto solamente nel finale. Dopo la pausa dei mondiali il Toro ha giocato contro la Salernitana a Salerno dove la partita è finita in pareggio per 1-1.

La difesa ritrova la sua solidità anche in trasferta

L’importante vittoria contro la Fiorentina è stata molto importante anche grazie alla solidità difensiva dimostrata dai granata nel finale di partita. Il Toro è riuscito a resistere ai numerosi assalti della Fiorentina che nel finale di partita si è riversata nella metà campo granata riempiendo l’area difesa dai giocatori di Juric con molti uomini, trovando però l’opposizione decisa dei difensori e del portiere del Toro. Nonostante la pesante assenza di Schuurs e l’infortunio durante la partita di Djidji la difesa si è rivelata insuperabile grazie agli sforzi di Rodriguez, Buongiorno e Zima.