Operazione al setto nasale questa mattina per Koffi Djidji, reduce dalla botta subita in Fiorentina-Torino

Koffi Djidji, durante Fiorentina-Torino, è stato costretto ad abbandonare il campo nel secondo tempo dopo uno scontro con Luka Jovic che gli ha causato la frattura del setto nasale. Proprio questa mattina il difensore si sta sottoponendo all’operazione, nei prossimi giorni potrà tornare ad allenarsi con i propri compagni indossando una speciale maschera protettiva come gli era già capitato in altre occasioni in passato. Purtroppo questa non è stata la prima volta in cui Djidji ha riportato la frattura del setto nasale dopo un contrasto in partita.