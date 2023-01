Ecco chi è Jean-Victor Makengo, centrocampista sinistro francese classe 1998 dell’Udinese che interessa al Torino

Al Torino manca un centrocampista di piede mancino e Ivan Juric ha chiesto un rinforzo di questo tipo al dt Davide Vagnati. La prima scelta è Ivan Ilic, giocatore che il tecnico croato conosce molto bene avendolo allenato al Verona, l’alternativa è Jean-Victor Makengo, mediano di proprietà dell’Udinese che è stato seguito con grande attenzione dal direttore tecnico granata. Vediamo allora nel dettaglio chi è Makengo e qual è stata finora la sua carriera.

Chi è Makengo

Jean-Victor Makengo è nato il 12 giugno 1998 a Etampes, in Francia. Si tratta di un centrocampista centrale di piede mancino, che può giocare all’occorrenza anche da mediano o da trequartista. Makengo attualmente milita nell’Udinese, dalla stagione 2020/2021 è arrivato in Italia e si è fatto notare per il suo fisico, i suoi piedi e l’inserimento. Giocatore dotato di buona tecnica, si muove bene tra le linee e grazie al suo fisico diventa difficile rubargli palla. Ha anche un buon tiro sotto porta.

Makengo: la carriera

Per lui in questa stagione 17 presenze tra campionato e Coppa Italia, con 1 assist e 2 ammonizioni. È cresciuto nelle giovanili del Caen, in Francia. Nel 2017 è stato acquistato dal Nizza per 6 milioni di euro. Due anni dopo, nel 2019, è stato mandato in prestito al Tolosa, per poi essere infine ceduto all’Udinese nel 2020 a 3,5 milioni di euro. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno del 2025. Ha anche giocato con la nazionale francese fino all’Under 21, laureandosi Campione d’Europa U17.