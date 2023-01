Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha commentato la sanzione inflitta alla Juventus per il caso plusvalenze

A margine della presentazione della nuova partnership tra Credit Agricole e Rcs Sport, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha commentato il caso Juventus parlando della penalizzazione in classifica inflitta proprio alla squadra bianconera. “La penalizzazione della Juventus? Sono situazioni pesanti ma lasciamo giudicare ci deve farlo. Sarebbe molto importante cercare di bonificare il calcio – ha dichiarato Cairo, che ha poi così continuato – Queste cose sono di cattivo esempio anche per i giovani. E’ importante fare le cose in modo leale e sportivo. Non voglio dire che non sia stato così. Ma quando poi fai queste cose, tutto il resto viene dimenticato”.

Cairo: “Con Juric la sintonia sta crescendo”

Cairo ha poi parlato anche di Juric e della trattativa per il rinnovo del contratto: “Con Juric il dialogo è continuo, lui non è una persona legata ai contratti ma al progetto. Con lui è importante stabilire un’unità d’intenti, una visione comune e condivisa. Questa sintonia sta crescendo. Con lui il Torino ha fatto passi avanti importanti. A Firenze è stata una bella vittoria, così come quella di Coppa Italia contro il Milan”.