Enzo Bucarelli, pm di Torino, è stato indagato dalla procura di Milano per depistaggio a causa di Demba Seck

Particolare vicenda quella nella quale si trova in mezzo Demba Seck, attaccante del Torino. Il magistrato di Torino, Enzo Bucarelli, è indagato dalla procura di Milano per depistaggio. Nel 2021, l’ex ragazza del calciatore ha presentato un esposto: non accettando la fine della relazione, lui l’avrebbe minacciata di diffondere un loro video erotico. Sucessivamente, Seck avrebbe inviato il video alla vittima, che lo ha depositato con l’esposto. Così sono iniziate le indagini e il pm Bucarelli ha perquisito l’appartamento di Seck. Il pm, non solo ha avvisato l’agente di Seck della perquisizione, ma ha cancellato il video dal cellulare dell’atleta: adesso è indagato per frode di processo penale e depistaggio.