A confermare l’imminente passaggio di Duvan Zapata in granata è stato il suo ex personal trainer, con un post su Instagram

Il Torino si prepara ad accogliere Duvan Zapata, che nella giornata di venerdì sosterrà le visite mediche in granata. Intanto, direttamente da Bergamo, il suo ex personal trainer gli ha dedicato un saluto sui propri social: “In bocca al lupo Gamin! Il Torino guadagna un’atleta pazzesco e l’Atalanta perde un pilastro della squadra! Ci siamo salutati oggi a pranzo, sono triste, ma felice per te! Meriti il meglio! Ciao Panterone”. Ecco il link del post.

Il ragazzo ha poi pubblicato anche una storia, augurando buona fortuna al colombiano: “In bocca al lupo a uno degli atleti più impressionanti che io abbia mai allenato. Ciao Gamin! Mi tocca guardare il Toro ora”.