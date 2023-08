Il colombiano avrebbe dovuto sottoporsi alle visite di rito nella giornata di oggi, 31 agosto, ma tutto è rimandato a venerdì

L’arrivo a Torino di Duvan Zapata è rimandato. L’attaccante era atteso in città nella giornata di oggi, giovedì 31 agosto, per svolgere le visite mediche. Visite a cui si sottoporrà invece nella giornata di venerdì 31. Nonostante la preoccupazione dei tifosi granata non ci sarebbe da allarmarsi: il giocatore, infatti, avrebbe espressamente richiesto di attendere l’arrivo del suo agente, che al momento risulterebbe impegnato nella conclusione di un’altra trattativa. Il colombiano arriverà regolarmente a Torino e nelle prossime ore si metterà a disposizione di Ivan Juric e dei suoi compagni di squadra.

I numeri di Zapata

La stagione 2022/2023 non è stata sicuramente una delle migliori della sua carriera. L’attaccante ha saltato alcune partite di troppo per dei problemi fisici e ha realizzato solamente 2 gol in 25 gare di Serie A. Numeri decisamente insufficienti per un giocatore del suo calibro, che in nerazzurro ha messo a segno 82 reti e 43 assist. Segnali di ripresa sono comunque arrivati a Frosinone, dove l’ex Napoli è tornato a timbrare il cartellino pochi giorni fa. Zapata non segnava da quasi quattro mesi, quando lo scorso 29 aprile realizzò una rete proprio al Torino.