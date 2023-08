Poche ore al gong: tutte le ultime notizie di calciomercato e le trattative dei club di Serie A di oggi, giovedì 31 agosto

Poco più di 24 ore al termine del calciomercato di Serie A. Le società sono al lavoro per mettere a disposizione degli allenatori gli ultimi rinforzi: ecco tutte le ultime news e le trattative di oggi, giovedì 31 agosto.

Roma, ufficiale Romelu Lukaku

I giallorossi hanno ufficializzato l’acquisto dell’attaccante ex Inter. Al Chelsea andranno 7 milioni per il prestito oneroso dell’attaccante belga, mentre il numero 90 percepirà un ingaggio di 7 milioni (9 lordi con il decreto crescita).

Holm dallo Spezia all’Atalanta

“Atalanta BC comunica di aver acquisito da Spezia Calcio – a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2024, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva – le prestazioni sportive del calciatore Emil Alfons Holm, 23enne laterale svedese di piede destro che ha scelto il 3 come numero di maglia“. Con questo comunicato i nerazzurri hanno ufficializzato l’esterno svedese.

Bonucci in viaggio per la Germania

SI sta concretizzando il passaggio di Leonardo Bonucci all’Union Berlino. Il giocatore è partito per la Germania e nelle prossime ore dovrebbe sostenere le visite mediche con il suo nuovo club. La Juventus pagherà parte del suo ingaggio.

Taremi-Milan in stallo

La trattativa tra i rossoneri e il Porto si è bloccata: l’attaccante avrebbe rifiutato la proposta di ingaggio dei rossoneri e ci sarebbero anche problemi legati alle commissioni del suo agente.

Reinier atterrato in Italia: l’ex Girona è pronto per il Frosinone

Il Frosinone ha chiuso per Rienier, talento brasiliano che per cui il Real Madrid aveva speso ben 30 milioni di euro. Il ragazzo è atterrato in Italia e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche con i giallazzurri.