Il Torino sta valutando la situazione relativa a Gineitis, corteggiato dalla Ternana: il lituano potrebbe restare vista la partenza di Ilkhan

La Ternana ha messo gli occhi su Gvidas Gineitis in queste ultime ore di mercato. I rossoverdi avrebbero individuato nel lituano il profilo adatto per rinforzare la rosa a disposizione di Cristiano Lucarelli. Il Torino sta comunque riflettendo sul futuro del classe 2004, considerata la recente partenza di Emirhan Ilkhan in direzione Basaksehir. Un’ulteriore cessione a centrocampo, infatti, potrebbe influire sotto il punto di vista numerico e non sarebbe una sorpresa se l’ex SPAL dovesse rimanere in granata. Nella scorsa stagione il giovane centrocampista è stato protagonista in Primavera, con 4 gol e 2 assist all’attivo in 13 presenze. Le ottime prestazioni con le giovanili hanno attirato l’attenzione di Ivan Juric, che gli ha concesso 135 minuti in Serie A.