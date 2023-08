Calciomercato Torino / L’ufficialità è arrivata: l’esterno Brandon Soppy è un nuovo giocatore del Torino, arriva dall’Atalanta

La notizia era nell’aria, ma ora è ufficiale: Brandon Soppy è un nuovo giocatore del Torino. L’esterno classe 2002 arriva in prestito con diritto di riscatto dall’Atalanta. Il giocatore può giocare sia a destra che a sinistra. Questo il comunicato del Torino: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Atalanta Bergamasca Calcio, a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Brandon Soppy. Soppy è nato ad Aubervilliers, in Francia, il 21 febbraio 2002. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Rennes, con i transalpini ha debuttato in Ligue 1 il 22 agosto 2020 nella sfida pareggiata 1-1 contro il Lille. Nello stesso anno colleziona anche 2 presenze in Champions League, contro il Siviglia. Giunto in Italia nel 2021, ha vestito dapprima la maglia dell’Udinese e successivamente quell’Atalanta. Con i bergamaschi nell’ultimo campionato ha collezionato 15 presenze, servendo quattro assist. Tutto il Torino Football Club accoglie Soppy con un affettuoso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!”.