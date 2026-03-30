Il Cholito è tornato a essere decisivo con continuità aumentando il bottino personale a 8 gol in Campionato

Il mese di marzo di Simeone è stato un periodo molto produttivo in termini di reti, tanto che ha siglato 3 gol, di cui due consecutivi, nelle ultime 4 partite salendo a 8 in Serie A. Il Chiolito, che in Campionato era riuscito a segnare due gol consecutivi in un’altra sola occasione, è tornato a essere determinante non solo in fase di costruzione ma anche in fase di finalizzazione. Con D’Aversa, infatti, il Torino segna di più e con lui il Cholito che, adesso, punta a raggiungere la doppia cifra.

Simeone, con D’Aversa segna di più

Il numero 18 granata, dopo un periodo segnato da qualche acciacco fisico e difficoltà evidenti in fase realizzativa, sembra aver ritrovato lo stato di forma che aveva accennato a inizio stagione. Con Baroni, infatti, Simeone non ha mai segnato 3 gol in 4 partite nonostante l’impegno profuso in fase offensiva fosse veidente e, per questo, mai in discussione. Dall’arrivo di D’Aversa la musica sembra cambiata, tanto che dopo il su arrivo il Cholito ha interrotto un digiuno che andava avanti da un mese, durante il quale il Toro ha vinto solo una volta in Campionato.

La doppia cifra ora si può raggiungere

Se un mese fa la situazione delicata del Torino e le difficoltà di Simeone portassero a pensare che un traguardo simile fosse complicato, ora la possibilità per Simeone di raggiungere quota 10 gol in Campionato diventa realtà. Il Cholito è attualmente fermo a 8 reti e fin dal prossimo impegno, che vedrà il Torino impegnato nella trasferta di Pisa, avrà il compito di caricarsi la squadra sulle spalle e condurla alla salvezza a suon di gol che aumenterebbero ulteriormente il bottino personale.