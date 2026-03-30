Termina con una sconfitta il secondo impegno internazionale del difensore del Torino: uscito sconfitto contro la Nuova Zelanda

Il Cile di Guillermo Maripán ha aperto la giornata odierna alle 8:15 affrontando la Nuova Zelanda nella seconda giornata della fase a gironi delle FIFA Series. La sfida si è conclusa con una netta sconfitta per la selezione cilena, battuta 4-1 dalla squadra guidata da Darren Bazeley. Il difensore del Torino, insieme ai suoi connazionali, ha dovuto fare i conti con una gara resa ancora più complicata dall’espulsione di Darío Osorio nel primo tempo, episodio che ha inevitabilmente condizionato il resto dell’incontro.

Guillermo Maripan of Torino FC



