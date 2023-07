Quando la sessione di lavoro mattutino a Pinzolo era terminata, il terzino è rimasto in campo per esercitarsi sui traversoni dalla destra

nostro inviato a Pinzolo – Wilfried Singo è stato l’ultimo calciatore del Torino a lasciare il campo nell’allenamento di questa mattina. Il motivo? Quando la sessione di lavoro era terminata e i compagni erano rientrati nello spogliatoio, il terzino ivoriano ha raccolto i palloni e si è fermato per qualche minuto a provare i cross dalla fascia destra. Lavoro extra, certamente apprezzato da Ivan Juric, che il giocatore si è concesso per migliorare in un fondamentale in cui ha ancora diverse lacune.