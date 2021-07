Al termine dell’allenamento, Singo ha parlato dei primi allenamenti agli ordini di Juric e delle Olimpiadi in cui sarà protagonista

Il ritiro di Wilfried Singo a Santa Cristina Valgardena sta già per terminare, il terzino infatti sarà impegnato alle Olimpiadi di Tokyo con la sua Costa d’Avorio. Prima di salutare i compagni, il difensore ex Primavera ha parlato al sito ufficiale del Torino: “Sono molto contento di partecipare alle Olimpiadi, è un’occasione che capita una volta nella vita e sono contento di averlo. Partecipare alle Olimpiadi è un’esperienza che può cambiare la vita e anche la carriera, speriamo di fare bene anche se abbiamo un girone difficile con anche Germania e Brasile. Noi possiamo anche contare anche su Franck Kessié del Milan e Christian Kouamé della Fiorentina. Prima delle partite ascolto sempre la musica, ho già preparato la compilation per le Olimpiadi. Spero di portare una medaglia a Torino”.

Singo: “Si sta creando un bel gruppo”

Singo ha poi parlato anche dei primi allenamenti di Juric: “Juric è un grande motivatore, è un allenatore davvero molto, molto bravo. Speriamo di fare cose belle insieme. Ci siamo parlati, lui mi ha detto di allenarmi bene, spero poi che mi faccia giocare. C’è comunque una bella atmosfera qua in ritiro, si sta davvero bene, si sta creando un bel gruppo”.

Ancora sugli allenamenti: “Siamo passati dal grande caldo di Torino al freddo di Santa Cristina, ma dobbiamo abituarci a giocare anche a queste temperature”.