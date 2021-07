Finite le vacanze, anche Karol Linetty ha raggiunto Santa Cristina Valgardena e da domani inizierà a lavorare con Ivan Juric

Karol Linetty è arrivato a Santa Cristina Valgardena. Il centrocampista polacco, a cui era stato concesso qualche giorno di vacanza in più perché è stato impegnato con la Polonia agli Europei, nel pomeriggio ha raggiunto la località del Trentino Alto Adige dove il Torino è in ritiro, ha conosciuto il suo nuovo allenatore – Ivan Juric – e ha cenato con i compagni di squadra: da domani inizierà a lavorare con i propri compagni di squadra. Nei prossimi giorni è atteso anche Ricardo Rodriguez mentre Wilfried Singo lascia il ritiro per volare a Tokyo dove sarà impegnato con la propria nazionale alle Olimpiadi.