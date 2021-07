Baselli viene provato come trequartista da Juric, il numero 8 granata ha segnato la prima rete in partitella

Il Toro continua a correre e a lavorare ad alta intensità nel ritiro a Santa Cristina in Val Gardena. Ieri, nella seduta pomeridiana, dopo il consueto riscaldamento Ivan Juric ha fatto svolgere una partitella 11 contro 11. Da una parte una squadra schierata con il 3-4-2-1, dall’altra una scesa in campo con il 4-3-2-1. Il primo gol è stato siglato da Baselli su assist di Sanabria. L’ex centrocampista dell’Atalanta è stato provato come trequartista. In quel ruolo sono stati testati anche Verdi, Warming e Millico. Il numero 8 granata è un giocatore in cerca di riscatto che vuole conquistare il tecnico croato. Un banco di prova fondamentale per Baselli, ma anche per tutti gli altri giocatori, saranno le amichevoli che i granata disputeranno nei prossimi giorni, in attesa di cimentarsi nella prima sfida ufficiale di Coppa Italia.

Baselli: voglia di rifarsi dopo una stagione segnata dai problemi fisici

La voglia di campo a Baselli sicuramente non manca, soprattutto dopo una stagione segnata dallo stop forzato per poter recuperare in seguito a un brutto infortunio al ginocchio. Il centrocampista granata nella scorsa stagione ha collezionato solo 15 presenze, di cui 3 da titolare. L’esordio è arrivato solamente il 22 gennaio nella sfida in trasferta contro il Benevento, match che ha combaciato con la prima partita di Davide Nicola sulla panchina granata. Nonostante in diverse partite dello scorso campionato Baselli si sia messo a disposizione della squadra dando una mano a centrare l’obiettivo salvezza, partecipando spesso in maniera attiva alle manovre di gioco e recuperando diversi palloni importanti, si è visto un Baselli che ha ancora da lavorare per ritrovare la migliore condizione fisica. Sicuramente l’obiettivo è quello di farlo il prima possibile.

Baselli vuole restare in granata, a decidere sarà Juric

Come già anticipato l’obiettivo principale di Baselli sarà quello di ottenere, con l’impegno e il sudore in campo, la fiducia di Juric. Le qualità del numero 8 granata sono indiscutibili e la società granata le conosce bene, tanto che il dt granata Davide Vaganti lo scorso gennaio aveva definito il rientro in gruppo di Baselli come un rinforzo soffermandosi poi su quanto per il Toro fosse un giocatore fondamentale non sotto l’aspetto tecnico-tattico ma anche per la personalità. La valutazione delle condizioni fisiche di Baselli sarà decisiva nelle considerazioni che trarrà Juric. Il giocatore ex Atalanta darà tutto per poter iniziare la sua settima stagione all’ombra della Mole.