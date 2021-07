Per l’ottava stagione consecutiva la casa automobilistica giapponese Suzuki sarà il main sponsor sulle maglia del Torino

Sarà ancora una volta Suzuki il main sponsor del Torino per la stagione 2021/2022. Ancora una volta, quindi, al centro delle maglie che i calciatori granata vestiranno sia in campionato che in Coppa Italia, ci sarà la “S”, loro della casa automobilistica giapponese, la cui partnership con il club di Urbano Cairo dura da 8 anni.