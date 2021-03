Dopo Belotti, anche Wilfried Singo è tornato negativo al Covid: ora le visite di idoneità e il rientro in gruppo. Ma per l’Inter…

L’emergenza coronavirus, in casa Torino, è prossima a rientrare definitivamente. Anche Wilfried Singo, dopo Bremer e Belotti, è negativo al tampone ed è prossimo a tornare in gruppo. Il terzino era fermo dal 23 febbraio scorso, quando in casa granata si era sviluppato un focolaio di variante inglese. Ora effettuerà le visite mediche per ottenere l’idoneità sportiva, poi potrà mettersi a disposizione di Nicola dopo una prima fase di lavoro personalizzato. Difficile, comunque, la sua convocazione per la sfida contro l’Inter di domenica.