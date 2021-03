Verso Torino-Inter: dopo Vidal, si ferma anche Eriksen per un problema al ginocchio. Da valutare le condizioni del danese

Torino-Inter si avvicina e se Nicola può cantare vittoria per il recupero di Belotti, lo stesso non può fare Antonio Conte, tecnico neroazzurro. Dopo Vidal, operato al menisco e indisponibile fino a metà aprile, ecco che si aggiunge una pedina alla scacchiera degli infortunati. Si tratta di Christian Eriksen, che ha riscontrato una leggera infiammazione al ginocchio sinistro. Ha infatti svolto del lavoro personalizzato durante gli ultimi allenamenti e potrebbe non esserci contro il Toro domenica, nel match valido per la 27a giornata di campionato. Domani verranno effettuati ulteriori accertamenti per confermare o meno la sua presenza almeno in panchina.