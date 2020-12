Da eroe a vittima della contestazione: anche Salvatore Sirigu viene criticato dai tifosi che pretendono di rivedere un Toro con gli attributi

“Ce le avete o no, ce l’avete si o no?“: questo, riferito ovviamente agli attributi, il coro che per tutto il pomeriggio di ieri ha riempito il Filadelfia dove Belotti, Sirigu e gli altri granata sti stavano allenando in vista del match contro l’Udinese. E i due granata citati non sono stati presi a caso: se il Gallo è capitano indiscusso di questa squadra, uno dei pochi che in fatto di attributi non è mai venuto meno, è altrettanto vero che per due intere stagioni il portiere granata è stato uno dei massimi punti di riferimento. Per squadra e tifoseria. Adesso, però, con un Toro reduce dall’ennesimo derby perso e terzultimo in classifica con 6 punti appena conquistati nessun può sentirsi escluso da critiche e contestazioni. Il banco è saltato, la pazienza dei tifosi è finita e parlare di punti di riferimento o simboli granata appare quanto meno paradossale.

La contestazione al Fila, anche il portiere nel mirino dei tifosi

Tanto che, nelle contestazioni di ieri, ad essere chiamato in causa direttamente dai tifosi è stato proprio Salvatore Sirigu che da “eroe” delle passate stagioni, è diventato uno degli emblemi, per così dire, della crisi del Toro. Non certo il più grave e sicuramente quello con più attenuanti (vedi le troppe distrazioni difensive dei compagni di reparto che di certo non lo hanno aiutato) ma indubbiamente uno dei meno attesi. E forse è per questo che i tifosi si sono rivolti proprio a lui, tra gli altri, durante il confronto con la squadra e la società a margine della seduta di allenamento pomeridiana. “Come fa un portiere così a prendere certi gol. Non sei quello di quest’anno?“, si sono sarcasticamente chiesti i presenti. Un po’come a dire che da un portiere capace, lo scorso anno, di togliere spesso le castagne dal fuoco al Toro con prestazioni da far sgranare gli occhi è lecito e doveroso aspettarsi qualcosina in più.

Sirigu, il simbolo di una crisi

E d’altronde anche i numeri non sono di certo dalla sua parte: con le due reti incassate contro la Juventus sale già a quota 24 il bilancio dei gol subiti. Un rendimento ben al di sotto delle attese per un giocatore che ha abituato a prodezze decisamente diverse. Ma non è solo una questione di numeri: a destare preoccupazione è anche e soprattutto il fattore psicologico. Le certezze venute meno a Sirigu, la poca incisività, la fragilità dimostrata a tratti da chi fino a ieri sembrava insormontabile sono lo specchio di quelle di tutta la squadra. E allora sì, anche Sirigu, così come tutto il Toro, è chiamato a raccolta da quelli che restano i suoi sostenitori: servono gli attributi e servono subito.