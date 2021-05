Prima la paura per la botta al ginocchio poi mura il Verona: non può nulla sul gol di Dimarco ma il pari è anche merito di Sirigu

Nono del primo tempo: Sirigu ha appena sventato il tentativo pericolosissimo di Salcedo quando Faraoni prolunga il calcio d’angolo e costringe il portiere granata all’uscita. Nessun problema apparente, con Sirigu che agguanta la sfera e risolve una potenziale situazione di pericolo. I problemi arrivano però dopo: il portiere granata cade male, il ginocchio si piega in maniera innaturale e l’urlo si percepisce chiaramente facendo presagire il peggio per il Torino. I sanitari si fiondano in area, il numero 39 è visibilmente dolorante ma di lasciare il campo non se ne parla. I dubbi in panchina non sono pochi: lasciarlo in campo e rischiare o cambiare e mandare dentro Ujkani che si sta già prontamente scaldando? Nicola rischia, Sirigu anche e a fine partita la scelta avrà dato ragione ad entrambi.

Il Toro ringrazia il suo Salvatore: un passo verso la salvezza

E’ questo il primo fermoimmagine che si ha di Salvatore Sirigu nel film di Verona-Torino: un portiere stoico che stringe i denti pur di non abbandonare la nave in una partita tanto delicata quanto importante per la squadra di Nicola. Ma è solo una lettura parziale. Perchè Sirigu, al Bentegodi, non sforna solo una prestazione di carattere ma torna a far vedere il Salvatore dei tempi migliori. Quello capace di parate da urlo, e non di dolore, che questa volta tornano a regalare punti ad un Toro che fa un altro piccolo passo verso la salvezza.

In una stagione con più luci che ombre, nella quale lo stesso Sirigu è stato messo in discussione diverse volte, quello visto contro il Verona è un altro portiere. Sicuro, solido che si deve arrendere solo all’ennesima prodezza di Dimarco senza poter far nulla per evitare il pari. Sei parate su 7 tiri in porta del Verona di cui almeno 2 (Zaccagni prima e Lasagna poi) assolutamente decisive. Parate che evitano al Toro di crollare sotto i colpi di un Verona che, ammetterà lo stesso Nicola in conferenza stampa, ha più volte creato qualche grattacapo di troppo ai granata. Parate che, di fatto, regalano al Torino un altro piccolo pezzo di salvezza.

Nicola: “Sa cosa vuol dire lottare”

Verona-Torino, dunque, riporta in campo forse il miglior Sirigu visto in questa stagione. Un portiere che sembra aver ritrovato non solo lucidità e freddezza ma soprattutto fiducia in se stesso. Quella stessa fiducia, che lo stesso Nicola ripone in lui. Se con Giampaolo i momenti bui lo aveva addirittura costretto alla panchina in un paio di occasioni, con il tecnico piemontese Sirigu resta tra i pali nonostante quella che si scoprirà essere, nel post partita, una lieve contusione al ginocchio. “Quello che è stato prima conta poco, conta quello che stanno dimostrando i ragazzi con me.- dirà Nicola a margine del pareggio con il Verona (qui la conferenza completa). Salvatore è presente, è uno dei giocatori con più personalità che sanno cosa vuol dire lottare“. Proprio i giocatori che piacciono al tecnico ma soprattutto quelli che servono al Toro per archiviare definitivamente il capitolo salvezza.