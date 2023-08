Le prime parole di Brandon Soppy da calciatore del Torino: “Preferisco giocare a destra ma posso agire anche a sinistra”

Brandon Soppy, ai microfoni di Torino Channel, ha espresso le sue prime parole da calciatore del Torino: “La velocità è la mia miglior caratteristica. Il mio ruolo preferito è quello di ala destra ma posso anche giocare a sinistra, è uguale per me. Sono pronto a scendere in campo e non vedo l’ora”. Poi ha aggiunto: “Il calcio del Torino è simile a quello dell’Atalanta, questo mi renderà più semplice tutto. Ho già parlato con Tameze, mi ha detto che Torino è una bella città. Ho scelto il numero 93. Sono molto contento di essere qui”.