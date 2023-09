Domenica c’è Torino-Genoa, terza giornata di campionato: Demba Seck è pronto a rientrare tra i convocati di Juric

Nelle prime due partite di campionato, contro Cagliari e Milan, tra i convocati gli assenti sono stati Djidji e Seck. Mentre per il difensore il ritorno è sconosciuto, Demba Seck è pronto a rientrare contro il Genoa. La gara è in programma domenica 3 settembre, alle ore 18:30, allo Stadio Olimpico Grande Torino. Al momento il Torino in rosa non ha nessun altro trequartista mancino a parte il senegalese, che quindi a gara in corso potrebbe far rifiatare Vlasic. Il numero 23 non ha ancora trovato il gol in Serie A, ma durante la scorsa stagione ha fatto delle buone prestazioni. Adesso deve dimostrare di essere maturato e di essere incisivo, visto che Juric si fida di lui.

Seck: l’unico che non ha deluso Juric

Durante la preparazione estiva, solo un attaccante non ha deluso Juric ed è proprio Demba Seck. Queste le sue parole: “Tutti gli attaccanti, a parte Seck, non hanno fatto un ritiro sufficiente”. Infatti a Pinzolo non si è mai fermato, dimostrando anche una buona tenuta fisica. Poi è arrivato questo piccolo problema alla spalla, che adesso però è rientrato.