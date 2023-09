Pellegri, Zapata ma anche Karamoh o Vlasic falso nueve: le possibili soluzioni dell’allenatore all’indisponibilità di Sanabria

Il Torino e Ivan Juric dovranno fare i conti con l’infortunio del miglior marcatore granata della scorsa stagione, Tonny Sanabria. Il paraguaiano ha rimediato una distrazione di basso grado del muscolo semitendinoso di destra e al momento non sono chiari gli esatti tempi di recupero. Una notizia pessima per i granata, che soffrono da tempo di una sterilità del reparto offensivo che il numero 9 era riuscito quantomeno ad alleviare. Ora Ivan Juric (e la società) dovranno necessariamente correre ai ripari: ecco le possibili alternative del tecnico.

Pellegri e Zapata le alternative

La soluzione più ovvia e probabile per sostituire l’ex Real Betis sarebbe quella relativa a Pietro Pellegri. L’attaccante è il naturale sostituto di Sanabria e al momento è il principale candidato a guidare l’attacco contro il Genoa, sua ex squadra. Ma il classe 2001 non è l’unica opzione: Juric sta infatti pensando anche a lanciare immediatamente Duvan Zapata: il colombiano ieri ha firmato il contratto (oggi verrà ufficializzato) e all’Atalanta, nelle prime due giornate, ha dimostrato di essere in forma. Tra l’altro il gioco di Juric è simile a quello di Gasperini e il colombiano conosce già i movimenti.

Ipotesi attacco con il falso nove

Ma c’è anche un’altra ipotesi che Juric ha valutato in questi giorni: quella di impiegare Karamoh come prima punta, supportato da Vlasic e Radonjic. L’ivoriano ha vissuto un bel momento nel corso della passata stagione, in cui era riuscito a segnare 4 reti. Poi gli infortuni e i problemi fisici gli hanno impedito di trovare continuità. Una valida alternativa potrebbe essere poi quella di schierare Vlasic da falso nueve, soluzione già sperimentata da Juric in passato ma che non aveva portato a dei grandi risultati. Ipotesi questa, ora che è arrivato Zapata, che è destinata però a tramontare: la scelta più probabile appare quella di Pellegri titolare con il colombiano pronto a entrare nella ripresa.