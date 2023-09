Duvan Zapata ha rilasciato la prima intervista da giocatore granata ai microfoni di Torino Channel: le sue parole

L’attaccante colombiano ha parlato così ai microfoni del club: “Sono molto contento di erre qua, dall’inizio sia la società che i tifosi mi hanno dimostrato il loro affetto. So che c’è tanto entusiasmo per il mio arrivo, voglio ripagare lo sforzo della società e del presidente, che voglio ringraziare per tutto quello che ha fatto. Non sono un tipo di tante parole, preferisco che sia il campo a parlare per me. Spero che già da domenica possa far vedere tutte le mie capacità. Ho fame, voglio lasciare il segno. Questo club è storico, ho tanta voglia di fare bene. Una delle mie caratteristiche è non accontentarmi. Purtroppo sono stato condizionato da alcune situazioni che nel calcio capitano, come gli infortuni. Ma sono propositivo, spero che dall’inizio ci sia un feeling reciproco per portare su il Toro. A Frosinone ho fatto un bel gol, anche quello che ho fatto al Torino purtroppo. Ora spero di farne in questo stadio e di fare una grande stagione. Essere un punto di riferimento in attacco fa parte del mio stile di gioco, ma sarà importante anche segnare perché è così che si vincono le partite. Posso essere un giocatore decisivo per questa squadra.

Devo conoscere di più i miei nuovi compagni, ma i concetti sono simili a quelli dell’Atalanta. Quando c’erano voci i tifosi del Torino mi hanno fatto capire il loro affetto, quindi ho voglia di ricambiarlo come ho detto prima. Sono il primo giocatore colombiano del Torino, sono orgoglioso. Ho cercato su google per vedere cosa veniva fuori. Anche per questo vorrei aprire una porta per altri calciatori colombiani. Ai tifosi dico: non vedo l’ora di sentire la vostra atmosfera, spero che possiamo avere la prima vittoria in campionato. Forza Toro”.