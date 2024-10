Rientrato in forma dalle partite con la Croazia, ora l’esterno ex Ajax dovrà fermarsi diverse settimane per l’infortunio muscolare

A Cagliari Vanoli ha dovuto fare i conti con diverse indisponibilità: il solito Schuurs, capitan Zapata ma pure Ilic e Borna Sosa. I due hanno riscontrato dei problemi muscolari, e in particolare il croato, che ne ha rimediato uno più grave, dovrà stare fuori per maggior tempo. Rientrato al top dalla nazionale, l’ex Ajax ha prima dovuto fare i conti con una febbre e poi nel calciare un pallone in allenamento ha rimediato una lesione miotendinea di secondo grado al vasto mediale sinistro. E se aggiungiamo il problema (meno grave) di Pedersen, ecco che è evidente quanto sia stata grande l’emergenza nella sfida di domenica.

Lungo stop per Sosa

I tempi di recupero previsti per questa tipologia di infortunio dovrebbero essere piuttosto lunghi, motivo per cui il croato non dovrebbe rivedersi prima della prossima sosta per le nazionali. Ancora una volta tanta sfortuna, per il Torino e per lui, che deve fermarsi ora che sembrava essere entrato in forma dopo un inizio di stagione piuttosto complicato. Nelle ultime sfide prima della pausa, infatti, il numero 24 aveva migliorato gradualmente il proprio rendimento, raggiungendo il proprio apice con la maglia del proprio paese – come accaduto anche a settembre. Un assist contro la Scozia, un super gol contro la Polonia, che avevano fatto tornare il sorriso a Vanoli e all’ambiente granata in toto. Ora però Sosa dovrà fermarsi, e la speranza è che una volta rientrato non avrà bisogno di troppo tempo per recuperare la giusta forma.