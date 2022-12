Il Torino ha comunicato sul sito ufficiale che la vendita dei biglietti per la partita contro il Verona è stata sospesa

Il Torino ha comunicato la sospensione della vendita dei biglietti per la sfida tra Torino e Hellas Verona in programma il prossimo 4 gennaio allo stadio Olimpico Grande Torino: “A seguito della determinazione dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive n. 50 del 28 dicembre 2022 relativa alla gara Torino vs Hellas Verona, la società Torino FC in attesa delle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive per l’individuazione di adeguati provvedimenti interdittivi, ha deciso di sospendere temporaneamente la vendita dei biglietti per tutti i settori dello stadio. Non appena verranno rese note le modalità di vendita dei tagliandi le vendite verranno immediatamente riattivate”.