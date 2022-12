Vojvoda ha sfruttato la pausa per il Mondiale per lavorare ed allenarsi al meglio in modo da tornare più in forma che mai

Mergim Vojvoda ha trascorso un periodo un po’ complicato per quanto riguarda le prestazioni, in particolare nell’ultima parte di campionato prima della sosta non è stato al suo meglio. Prima della pausa il numero 27 aveva terminato il campionato con la sostituzione, dopo appena mezz’ora, nella partita contro la Roma. A Ivan Juric l’esterno non era piaciuto e aveva quindi deciso di toglierlo dopo meno di metà partita per fare spazio a Singo. Scelta che si è poi rivelata azzeccata visto la buona prestazione del numero 17 che ha anche fornito l’assist per il gol del momentaneo 0-1 di Linetty. Nella pausa per il Mondiale Mergim Vojvoda si è allenato e ha lavorato per farsi trovare pronto e ritornare nella miglior forma possibile. Dall’amichevole di ieri contro il Monza sembra ci sia riuscito. Ottima partita per il kossovaro che è anche riuscito a trovare un grandissimo gol con un tiro a giro sul secondo palo.

Ora Vojvoda punta ad un posto da titolare contro il Verona

Dopo l’ottima prestazione in amichevole il numero 27 dei granata vorrà sicuramente cercare di ottenere un posto da titolare nella sfida contro il Verona. A meno di colpi di scena sensazionali Juric accontenterà il suo esterno, soprattutto a causa degli infortuni che tengono fermi Ola Aina e Wilfred Singo: strada spianata quindi per Merigm Vojvoda e per Valentino Lazaro che molto probabilmente partiranno entrambi titolari nella prima sfida dopo la pausa invernale. Il kossovaro dovrà dimostrare di essere tornato in forma e confermare quanto fatto vedere contro il Monza in amichevole. Avrà un po’ di tempo consolidare la sua titolarità, mentre aspetta il rientro di Singo e Aina il numero 27 dovrà dimostrare tutto il suo valore a Juric se vuole conservare il posto da titolare più a lungo possibile.