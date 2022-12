Samuele Ricci sempre più protagonista con la maglia del Toro, ora il futuro è tutto nelle sue mani (e nei suoi piedi)

Nel Toro c’è una certezza a centrocampo, e porta il nome di Samuele Ricci. Infortunio alle spalle, il numero 28 è pronto a ripartire dopo le amichevoli di preparazione. Proprio nell’ultima amichevole contro il Monza, vinta per 4-1 dai granata, a fine partita il classe 2001 ha dichiarato di stare bene e che la squadra è pronta alla ripresa: il 4 gennaio alle 14:30 in casa contro il Verona. Con il passare del tempo, Ricci ha conquistato sempre di più Juric e ora è imprescindibile nello scacchiere granata.

Il suo percorso

Arrivato a metà della scorsa stagione dall’Empoli, tutti erano a conoscenza delle sue qualità, ma in pochi si sarebbero aspettati un impatto così progressivo. I due titolari a centrocampo erano Lukic e Mandragora, ma a causa dei problemi fisici di uno e dell’altro, Ricci ha subito giocato da titolare molte partite, nonostante non fosse a piena conoscenza degli schemi di gioco. La sua crescita è stata esponenziale, e con la partenza di Mandragora (e il mancato arrivo di un centrocampista richiesto dal tecnico), in questa stagione Ricci è diventato fondamentale per il Toro, avendo preso in mano le chiavi del centrocampo affiancato da Lukic. Come detto da lui stesso, il bilancio del 2022 è positivo, e ora dai suoi piedi passa il futuro e anche le convocazioni in Nazionale, con la quale ha già esordito.

La sua stagione

Quando si è fatto male, il Torino è entrato in piena crisi. Con lui in campo da titolare invece, nessuna sconfitta: una sentenza fino ad’ora. Per lui 11 presenze tra campionato e coppa, con 1 assist, 2 cartellini gialli e tante ottime prestazioni. Al Toro si trova bene, e non è scontato avere in rosa un giovane italiano così talenutoso: è da tenere stretto.