Con l’attacco decimato, Juric cerca alternative: possibile ritorno del tridente di trequartisti visto nel Derby della Mole

Serie A che si avvicina e dubbi che crescono in casa Toro. I granata, freschi di vittoria con il Monza nell’ultima sfida dell’anno, devono fare i conti con un alcuni problemi in attacco: Pellegri è out e Sanabria continua a far fatica in fase realizzativi, si candida quindi per un posto da falso nove Nemanja Radonjic. Juric potrebbe infatti ripensare al tridente formato da soli trequartisti proposto nel derby, con il serbo che scalpita per ritagliarsi uno spazio.

Radonjic, periodo positivo con il Toro: ora serve continuità

Reduce da due buone prestazioni contro i club lombardi, l’ex Benfica è pronto a dare sfogo a tutta la rabbia e la garra che lo stanno caratterizzando. Grandi giocate e voglia di rivalsa per lui, che nel mirino ha solo un obiettivo: iniziare il 2023 al meglio. Giocare titolare al rientro dalla pausa potrebbe essere perciò il modo migliore per avvicinarsi alla meta. Con 7 match da titolare e 7 da subentrato, ha chiuso in crescendo, ma Juric va ancora convinto.

Toro, Juric pensa alle alternative in attacco

Se infatti Vlasic continua a macinare gol e giocate interessanti, e Miranchuk fa sempre ciò che deve fare, il caso di Radonjic è diverso. Meno costanza e più altalene per il serbo, a caccia di un equilibrio definitivo in grado di giovare sia alla squadra che a livello individuale. Giocare di più potrebbe fare al caso suo e chi lo s ameglio di Juric: il tecnico non ha mai smesso di dargli fiducia. ORa però vuole i risultati e Verona dovrà essere solo un punto di partenza.