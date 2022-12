In seguito alla sospensione temporanea dei biglietti per il match contro il Verona, il Torino ha riaperto la vendita

Dopo lo stop a causa della determinazione dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive n. 50 del 28 dicembre 2022 relativa alla gara Torino vs Hellas Verona, il Torino ha riaperto le vendite dei tagliandi in vista del primo match del 2023, in programma per mercoledì 4 gennaio alle ore 14.30. “Il Torino Football Club comunica che è riaperta la vendita dei tagliandi per il match Torino-Hellas Verona (in programma mercoledì 4 gennaio alle ore 14.30) ad esclusione del settore ospiti.”.