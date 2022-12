I due centrocampisti del Torino faranno tutto il possibile per recuperare dai rispettivi infortuni, ma il tempo stringe

Le amichevoli sono finite, e il Toro ha fatto molto bene, centrando due pareggi (1-1 con l’Almeria e 0-0 con la Cremonese) e due vittorie (1-0 con l’Espanyol e 4-1 con il Monza). Ora la ripresa è alle porte: il 4 gennaio del nuovo anno alle ore 14:30, si scende in campo al Grande Torino, con i granata che affronteranno l’Hellas Verona. Al momento la squadra allenata da Bocchetti (6 sconfitte di fila per lui da quando è arrivato) si trova a soli 5 punti in ultima posizione. Avversario comunque da non sottovalutare, e il Torino prova a recuperare i giocatori che sono ancora ai box, come ad esempio Karol Linetty e Emirhan Ilkhan. A centrocampo la coperta è corta, e anche per questo gli occhi sono puntati su Barath e altri profili, ma al momento il calciomercato deve ancora aprirsi, e si lavora con quello che si ha a disposizione. I due infortuni sono diversi, quello di Linetty è più grave di quello del giovane turco e sicuramente ci sono meno probabilità di vederlo anche solo in panchina.

L’infortunio di Linetty

Il numero 77 del Toro si è fatto male il giorno prima di partire per il ritito, a San Pedro del Pinatar in Spagna. Ha riportato una lesione del muscolo ileopsoas della gamba sinistra. Si parlava di alcune settimane di stop, ma il centrocampista non ha preso parte a nessuna amichevole, e sarà difficile vederlo in campo alla ripresa. Ma l’ultima parola non è ancora detta, e proprio per questa ragione il polacco proverà a recuperare e a farsi convocare per la partita contro il Verona.

L’infortunio di Ilkhan

Diverso invece l’infortunio del numero 14 Ilkhan, che è stato sotituito nel primo tempo durante l’amichevole contro la Cremonese, a causa di uno scontro di gioco. Per lui si è trattato solo di una fortissima contusione, ma per precauzione non è stato portato nell’ultima amichevole contro il Monza. Spera di essere convocato contro il Verona ma con ogni probabilità sarà a disposizione solamente a partire dalla gare successive.