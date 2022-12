Arrivato in prestito, è uno dei giocatori che ha giocato di più nel Toro, ed è stato rivitalizzato dalla cura Juric

Quando è arrivato in estate in prestito dall’Inter, in pochi si sarebbero aspettati un impatto simile di Valentino Lazaro. Con il passare del tempo ha conquistato il suo posto sulle fasce, scalzando un titolarissimo come Vojvoda, non ha avuto problemi fisici e si è affermato, cosa che non gli era riuscita in Italia con l’Inter. Ivan Juric lo ha rivitalizzato, dandogli fiducia da subito e facendolo sentire al centro del progetto. Dopodichè il numero 19 ci ha messo del suo, a suon di buone prestazioni e una spiccata tendenza a battere angoli e punizioni. Anche durante le amichevoli in preparazione alla ripresa (appuntamento il 4 gennaio 2023 alle ore 14:30, in casa contro l’Hellas Verona) si è fatto trovare pronto e intenzionato a partire a mille nel nuovo anno.

La sua stagione al Toro

Per lui 15 partite in totale tra campionato e Coppa Italia, con 2 assist e 4 ammonizioni. Oltre a essere utile in fase di attacco, è molto abile in fase di ripiegamento e questa è una caratteristica fondamentale per il gioco del tecnico croato. Ora gli manca solo il gol (annullato contro il Sassuolo) per rinascere in maniera completa, e nella seconda parte di stagione ha tutto il tempo di migliorare e dimostrare ancora di più il suo valore.

Il suo futuro

Il classe 1996 si trova bene in granata, ma starà proprio al Torino decidere se esercitare l’opzione di riscatto. Il diritto di riscatto è fissato a 6 milioni, in quanto l’Inter lo aveva pagato più di 20 milioni dall’ Herta Berlino nell’estate del 2019. Riflessioni che la società granata farà già durante questa sessione di mercato che sta per aprirsi.