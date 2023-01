Il serbo, tornato titolare contro il Monza, ha ancora tanto da dimostrare: tra mercato e rinnovo, deve pensare al Toro

Il mercato si è ufficialmente aperto e tra le incognite principali che il Toro deve gestire c’è il destino di Sasa Lukic. Tornato titolare contro il Monza, non si è ancora riconquistato il suo posto non solo sul rettangolo verde. La crepa che si è creata a inizio stagione non si è ancora risanata e lascia distanti le parti in causa. Con il mercato però si avvicina anche il ritorno del campionato. Vietato distrarsi, soprattutto quando in ballo c’è ancora molto, ma il serbo sembra essere lanciato verso strade diverse da quelle del Torino.

Lukic, rinnovo bloccato

Come ripetuto dal ritiro in Qatar, valuterà il da farsi, non eslcudendo possibilità alcuna. Il Toro tiene aperta la porta ma la situazione rinnovo è ancora bloccata, nonostante la proposta di un ingaggio più alto. Lukic prende tempo e continua a guardarsi intorno senza sbilanciarsi, destando forti dubbi ai piani alti. E mentre si attende una risposta deifnitiva, il Verona così come il resto del campionato, non aspettano. Le distrazioni non piacciono a nessun allenatore, compreso Juric, che cercherà di avere comunque il massimo dal serbo. Il flop al mondiale lo costringe a ripiegare su un buon rendimento in Serie A e questo è il momento giusto per ottenerlo.