Il Covid non colpisce i ricavi degli sponsor di maglia: in classifica il Toro è nono

Il calcio è in crisi ma i ricavi dei “Jersey sponsor” sono aumentati rispetto alla scorsa stagione di circa 6 milioni

Come riportato quest’oggi da La Gazzetta dello Sport gli sponsor di maglia delle squadre di serie A non sembrano essere stati colpiti dalla crisi che da diversi mesi sta vivendo il mondo del pallone a causa del Covid-19. Infatti i ricavi dei “Jersey Sponsor” quest’anno sono di 168,7 milioni rispetto ai 162 della stagione scorsa. Al primo posto in questa particolare classifica è la Juventus che dagli sponsor presenti sulla maglia bianconera, Jeep davanti e Cygames sul retro, percepisce 48 milioni. Al secondo posto troviamo la Fiorentina con un incasso di 26,2 milioni, con 18 milioni troviamo terzo il Sassuolo. Fanalino di coda la Lazio che, dallo sponsor di manica Frecciarossa, percepisce 0,5 milioni.

Toro al nono posto

Se in questa classifica ci mettiamo a cercare il Torino lo troviamo al nono posto. La società granata, come Parma e Cagliari, ha mantenuto la stessa cifra di entrata dell’anno scorso, ovvero 5 milioni. Infatti sulla maglia granata continuano a esserci gli sponsor storici, ovvero Beretta, Suzuki e come sponsor di manica N.38 Wuber. Come back sponsor c’è Edilizia Acrobatica. I granata quindi rientrano trai i “top 10”. Al decimo posto dietro il Toro troviamo il Cagliari che, dagli sponsor di maglia, guadagna 4milioni.

Ecco la classifica: