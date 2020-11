Tocca a Milinkovic-Savic blindare la porta granata

Giovedì nella sfida di Coppa Italia contro la Virtus Entella torna titolare tra i pali Vanja Milinkovic-Savic

Il Toro da ieri è tornato a lavorare al Filadelfia in vista del match di giovedì alle 14 contro la Virtus Entella. L’obiettivo della squadra granata è quello di superare il turno (senza troppe difficoltà) considerato anche che la formazione di Chiavari è infatti terzultima in B e ha appena cambiato allenatore. Giovedì pomeriggio a difendere la porta granata troveremo Vanja Milinkovic-Savic che, dopo l’esordio contro il Lecce sempre in Coppa Italia, verrà riconfermato in vista della sfida contro l’Entella.

Un “portiere di coppa” che piace molto a mister Giampaolo

Non è passato inosservato in questi mesi il fatto che Milinkovic-Savic gode della stima di mister Giampaolo, soprattutto per l’abilità che il portiere serbo ha di giocare con i piedi. Il tecnico abruzzese vede in lui il ruolo di secondo portiere. Contro il Lecce non ha deluso le aspettative che il mister aveva riposto su di lui. Autore di una buona prestazione, non gli si possono attribuire più di tante colpe per il gol segnato di testa da Stepinski. Poi sempre nel primo tempo è stato autore di una grande parata su un tiro di Pettinari, che avrebbe condotto la squadra giallorossa sul 0-2. Adesso spetta al portiere classe’97 cercare di portare a casa un’ottima prestazione per guadagnarsi l’eventuale possibilità di tornare in campo contro il Milan per gli ottavi di Coppa Italia.