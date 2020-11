Torino: il 3-5-2 può riaprire le porte anche a Izzo

La difesa a 3 può aiutare il numero 5 granata a ritrovare la propria condizione ideale ed un posto in campo

La crisi del Toro comincia a protrarsi oltre i tempi previsti. La sconfitta rimediata contro l’Inter, arrivata dopo la pausa Nazionali, potrebbe aver segnato in modo drastico il periodo dei granata, che ora rischiano seriamente di affondare. Tra le poche note liete emerse c’è la possibilità di riconsiderare il 3-5-2 come un’alternativa concreta al 4-3-1-2 di Giampaolo. Oltre ai vantaggi sul campo, permetterebbe anche di sfruttare a pieno la rosa disponibile, reinserendo anche chi è finito ai margini a causa di una difficoltà maggiore nell’adattarsi al cambio radicale portato dal nuovo tecnico. Tra i profili in questione c’è anche quello di Izzo.

Torino: Izzo vuole riprendersi il suo posto

Una prima stagione all’insegna della perfezione, per poi andare incontro ad un crollo graduale, ma che è culminato con la panchina per il difensore granata, che ha però ora la possibilità di riscattarsi. Tra i primi della lista partenti nel mercato estivo, data la scelta della difesa a 4 e quindi di un modulo poco funzionale al suo tipo di gioco, Izzo è invece rimasto al Torino. Scelta che fino ad ora non ha pagato, ma che potrebbe invece rivelarsi vincente in caso di un’alternanza tra i due moduli scelti da Giampaolo. La difesa a 3 o a 5 è infatti il sistema di gioco ideale per il numero 5, tornato di recente a disposizione e pronto a tornare ai propri livelli, anche nell’ottica di un’eventuale cessione futura.

Conti conferma il 3-5-2 come alternativa concreta al 4-3-1-2

A confermare quest’idea ci ha pensato Conti nel post partita di Inter-Torino. “La difesa a tre può essere un’opzione, perché la squadra ha dimostrato di gestire bene il 3-5-2″, queste le parole del vice di Giampaolo. Scendendo più nel dettaglio, applicato dal 1′, il modulo che tanto piaceva a Mazzarri ha portato frutto per i primi 60 minuti. Dopo una riluttanza inziale da parte del nuovo tecnico, sembrerebbe perciò essere una soluzione. Come si suol dire “tentare non nuoce” ed è proprio questo il caso. Non è infatti la prima volta che viene utilizzato un modulo diverso: contro il Sassuolo la compagine granata era passata alla difesa a 5 a partita in corso. Il radicalismo tattico non sempre favorisce sul fronte risultati ed il prezzo che è stato agato fino ad ora è stato fin troppo alto.