Toro, è emergenza in infermeria tra covid e infortuni

Da Belotti a Lukic, Verdi e Vojvoda sono tanti gli indisponibili del Toro: per l’Entella in Coppa Italia Giampaolo dovrà gestire l’allarme infermeria

Riscaldamento di Inter-Toro, pochi minuti al fischio iniziale del match e qualcosa nel ginocchio di Belotti non quadra. Il solito problema, quello che si porta dietro da quella maledetta sfida contro la Lazio e che di certo non ha potuto curare al meglio, visto il tour de force tra campionato e Nazionale. Genoa, Crotone, le sfide contro Polonia e Bosnia in Azzurro: un carico di lavoro che alla fine ha chiesto il conto all’attaccante, fermato ai box proprio durante il prepartita. “Non è possibile che il Torino sia così sfortunato”: un pensiero che sarà passato per la testa di molti dopo l’ufficialità della notizia. E invece sì. Anzi, lo è ancora di più se si pensa che dopo appena 42 minuti di gara, con un Toro arrembante come non si vedeva da mesi, a dare forfait è anche Simone Verdi. E per di più nella giornata in cui stava sfornando quella che certamente sarebbe stata (e lo è stata fino al momento del cambio) la sua miglior prestazione stagionale.

Toro, è un attacco ai minimi termini

Quasi come se sulla squadra di Giampaolo si fosse fermata una sorta di nuvoletta nera di fantozziana memoria. E in vista del match infrasettimanale di Coppa Italia contro l’Entella (giovedì ore 14), per Giampaolo e il suo vice Conti significherà fare in conti con un attacco ridotto all’osso. Fatta salva la presenza di uno Zaza che finalmente ha sfruttato al meglio la possibilità capitatagli “grazie” all’infortunio del Gallo, le scelte del tecnico saranno giocoforza obbligate.

A fianco al numero 11, infatti, il Torino potrà contare soltanto su Bonazzoli, ancora non al meglio della condizione e di certo lontano da prestazioni anche solo convincenti. O in alternativa su Millico che complessivamente ha racimolato appena 18 minuti e che vive con le valigie pronte, in attesa di un possibile prestito a gennaio che gli eviterebbe una stagione da riserva. Un bivio che in ogni caso è ben lontano dal garantire la sicurezza (anche psicologica) data dal Gallo Belotti.

E il Covid…

Ma non è finita qui. Se l’attacco è ridotto all’osso, anche gli altri reparti non stanno tanto meglio. I giocatori incappati nel contagio da Covid-19 (4 fino ad oggi) complicano ulteriormente il lavoro di Giampaolo. Se l’assenza di Vojvoda, scelto quasi sempre titolare dal tecnico, è stata ampiamente risolta con l’impiego di un Singo stratosferico, quella di Lukic preoccupa decisamente di più. Alle spalle degli attaccanti il serbo si stava dimostrando affidabile e convincente tanto da diventare praticamente inamovibile nelle ultime 5 giornate ( 7 le presenze totali con 3 reti). Se poi si contano gli stop di Gojak, anch’esso non convocato contro l’Inter, e quello del lungodegente Baselli (in procinto di raggiungere il gruppo di Giampaolo) il quadro dell’infermeria non è di certo rassicurante. Un emergenza infortuni che, con una classifica che piange e un turno di Coppa da superare, sta mettendo a dura prova un Toro già fin troppo fragile.