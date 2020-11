Baselli avvicina il recupero: ecco quando può tornare in gruppo - Toro.it

Infortunatosi al ginocchio a giugno, Daniele Baselli sta accelerando il percorso di riabilitazione: Giampaolo lo aspetta per il suo Torino

Tra il Filadelfia e il centro di riabilitazione specializzato Isokinetic, Daniele Baselli sta avvicinando di giorno in giorno il recupero dal brutto infortunio al ginocchio che lo aveva colpito nel finale della scorsa stagione. Giampaolo lo aspetta: sarà un utile rinforzo a centrocampo per il suo Torino, il tecnico lo sa bene, tanto che mai lo ha escluso dai disegni tattici futuri appuntati sul suo taccuino o nei computer dei suoi collaboratori. In gruppo, il classe 1992 di Manerbio potrebbe tornare a dicembre inoltrato. Poco più di sei mesi dopo l’operazione dell’8 giugno 2020. D’altronde lo si era visto correre già sul finire di agosto – sul tapis roulant -, mentre nelle scorse settimane si è mostrato su Instagram intento a calciare in porta in un campetto.

La fine di un calvario: l’infortunio è (quasi) alle spalle

Certo, servirà tempo per tornare a livelli fisici e atletici accettabili. Ma sarà l’ultimo step prima del completo rientro. A quel punto finirà il calvario iniziato il penultimo giorno di maggio, quando in una partitella al Filadelfia Baselli si fermava per una distorsione al ginocchio con interessamento dei legamenti.

Ulteriori esami evidenziavano la rottura del crociato: l’operazione di ricostruzione, poi svolta a Bologna, era inevitabile. Ma la tabella di recupero si è svolta fin qui senza intoppi né accelerazioni deleterie. Il miglior viatico per tornare sul campo con la prospettiva di dare di nuovo un contributo al Toro. Giampaolo lo inserirà gradualmente ma con convinzione: si è persuaso, il tecnico, che l’8 potrà dare qualcosa in più alla mediana granata.