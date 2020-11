Torino, doppio allenamento al Filadelfia. E Bonazzoli fa gol col cucchiaio - Toro.it

I calciatori del Torino non impegnati con le varie nazionali hanno oggi svolto una doppia seduta di lavoro agli ordini di Marco Giampaolo

Doppia sessione di allenamento quest’oggi per i calciatori del Torino rimasti agli ordini di Marco Giampaolo e non impegnati con le rispettive nazionali. Al mattino la sessione di lavoro è stata prevalentemente atletica, al pomeriggio il tecnico ha invece lavorato di più sulla tattica: al termine della seduta si è svolta una partitella a campo ridotto dove si sono messi in luce Simone Zaza, in gol di testa, Gleison Bremer, a segno dopo una bella giocata individuale, e Federico Bonazzoli che ha battuto il portiere con un preciso cucchiaio.