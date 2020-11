Toro, l’allenamento di oggi al Filadelfia

Allenamento pomeridiano per i granata rimasti a disposizione di Giampaolo al Filadelfia, in vista dell’Inter

Continuano gli allenamenti dei granata rimasti a disposizione di Giampaolo durante la pausa Nazionali. Il Toro ha svolto una sessione pomeridiana al Filadelfia in vista del match contro l’Inter, in programma per domenica 22 novembre a San Siro. La compagine granata, che continua l’isolamento, si è concentrata su alcune esercitazioni dedicate alla parte tecnica, per poi concludere la sessione con una partitella a parti miste. Sono previsti alcuni giorni di pausa per i giocatori del Toro, che riprenderanno ad allenarsi martedì.