Torino, altro giro di tamponi: sono tutti negativi - Toro.it

L’allenamento al Filadelfia del 17 novembre 2020: il Torino ha comunicato il buon esito dei nuovi approfondimenti. Rincon c’è

Anche Tomas Rincon ha partecipato alla seduta di allenamento che il Torino ha svolto oggi, 17 novembre 2020, al Filadelfia: il centrocampista è infatti rientrato in anticipo in Italia dagli impegni con la sua Nazionale (ve lo avevamo anticipato nel primo pomeriggio su Toro.it). I granata stanno preparando la sfida contro l’Inter di domenica e lo hanno fatto attraverso un programma diviso tra parte atletica (lavoro aerobico) e parte tecnica, con esercitazioni a tema. Il gruppo squadra è stato inoltre sottoposto a nuovi tamponi, dopo quelli di domenica: l’esito è nuovamente negativo per tutti i componenti. Il tecnico Marco Giampaolo, contagiato dal coronavirus, resta in isolamento.