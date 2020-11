Rincon torna in anticipo: il Torino lo aspetta al Filadelfia - Toro.it

A causa di una squalifica, Rincon non giocherà in Venezuela-Cile: è tornato in Italia prima del previsto. E potrà allenarsi al Filadelfia

Questa sera il Venezuela affronterà il Cile in una sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, ma in campo non potrà contare su Tomas Rincon. Il centrocampista dovrà infatti scontare una squalifica per somma di ammonizioni e ha così scelto di tornare in anticipo in Italia, in modo da poter dare di nuovo il suo contributo al Torino, che nel frattempo sta preparando la sfida contro l’Inter in programma domenica 22 novembre. E’ probabile che il calciatore possa essere a disposizione di Conti (l’allenatore in seconda che sta sostituendo Giampaolo, contagiato dal coronavirus) a partire da domani, 18 novembre 2020.

Rincon saluta il Venezuela: il post su Instagram

“Il mio cuore è rivolto alla mia squadra, quella nella quale non ci sono riserve e che genera un impegno incrollabile”, ha scritto Rincon su Instagram rivolgendosi ai compagni della Vinotinto. “A tutti quei guerrieri che hanno assunto la loro missione, che è più grande di qualunque risultato: essere resilienti è un obbligo, dobbiamo ispirare molti bambini andando oltre i nostri limiti. A ciascuno di questi ragazzi dico che oggi sarà un gran giorno”. Un messaggio per caricare la sua Nazionale, che questa sera vedrà all’opera dall’Italia, dove è già tornato per concentrarsi sul Toro.