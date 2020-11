Conti: “Se anche io e il mister fossimo instabili di mente, qui sarebbe da manicomio”

Le parole in conferenza stampa del vice di Giampaolo, Conti, dopo la sconfitta per 4-2 del Torino contro l’Inter a San Siro

Francesco Conti, quest’oggi in panchina al posto di Marco Giampaolo, commenta così la sconfitta del Torino: “Noi andiamo via con il rammarico e il rimpianto per un punteggio che ci vede penalizzati oltre i nostri demeriti. Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra forte, poi abbiamo mostrato ancora le nostre fragilità mentali: se non fossimo stabili di mente io, il mister e tutto lo staff, ci sarebbe da andare al manicomio. Ci sono aspetti mentali su cui stiamo lavorando e ci lavoreremo ancora. Sappiamo che risolveremo tutti i problemi che ci sono in questo momento, ripartiamo dalla prima ora di gioco. Il problema della squadra non è fisico”.

Conti: “Il 3-5-2 può essere un’opzione”

Conti ha parlato anche dello stop di Belotti: “Già alla vigilia avevo detto che Zaza stava lavorando bene e che era un serio candidato a partire dall’inizio, i fatti lo hanno poi dimostrato. Belotti già ieri aveva avuto un piccolo fastidio e abbiamo preferito non rischiarlo”.

Sul modulo: “Oggi la partita richiedeva degli accorgimenti che abbiamo visto durante la gara, l’allenatore ha dato le linee guide e ha tracciato il percorso, i giocatori sono stati bravi. Però non rinneghiamo il nostro lavoro anche se la difesa a tre può essere un’opzione, perché la squadra ha dimostrato di gestire bene il 3-5-2”.