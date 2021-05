Per lo stadio ”Grande Torino“ Palazzo Civico a fronte dei 500.000 euro incassati ogni anno ne spende 600.000 per manutenzioni straordinarie

Secondo quanto raccontato da TorinoOggi.it una voce nel rendiconto presentato dall’assessore allo Sport della Giunta Appendino ha lasciato tutti un po’ perplessi. Infatti secondo i dati nel 2020, per quanto riguarda lo stadio “Grande Torino”, la città di Torino ha speso 600.000 euro tra revisione dei sistemi di sorveglianza , manutenzione, lavori e altri interventi, a fronte dei 500.000 incassati dal Toro. Una minusvalenza importante che ha portato allo sfogo dell’assessore allo Sport Roberto Finardi che, in merito a questa questione, ha voluto far sentire la sua voce.

Le parole dell’assessore allo Sport Finardi

Questo è quanto dichiarato dall’assessore Finardi: “Non è proponibile una contrattualità simile. Non è normale e lo dico da tifoso granata. Pare ci sia da parte del Toro la volontà di farsi carico dell’impianto, non dico di comprarlo ma di trovare un percorso condiviso che porti a una gestione differente. Chi si ricorda altri eventi? Si contano sulle dita di una mano. Anche quando riusciamo ad organizzarli, come Città dobbiamo poi presentare una fideiussione di 160.000 euro, perché se rovini il manto erboso devi ripristinarlo, anche nel colore. Prima di andare via, mi auguro di poter tracciare un cammino che faccia risparmiare alla Città tanti soldi”.