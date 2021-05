Vojvoda segna e ripaga Nicola della fiducia: i suoi miglioramenti aiutano il Toro e salvano il mercato estivo di Vagnati

Nicola lo sceglie spiazzando le aspettative di tutti e mandandolo in campo in quella che, probabilmente, è la partita più delicata di quest’ultimo periodo, lui, Vojvoda, non solo non tradisce la fiducia ma la ripaga regalando al Toro il gol vittoria. Certo, il capolavoro vero è l’azione di Ansaldi ma alla fine quello che conta realmente sono i tre punti. Con buona pace di criticoni e detrattori. Sì, perchè se alla vigilia di Torino-Parma qualcuno avesse parlato dell’opzione Vojvoda al posto di Singo probabilmente in molti avrebbero pensato ad una follia. O, quanto meno, ad un azzardo.

“Quando gioco, voglio fare il meglio”

E invece, in campo il giocatore non solo segna ma conferma ancora una volta che la fiducia di Nicola è ben riposta. Certo, la strada è ancora lunga ma in una stagione con più ombre che luci per tutta la squadra, sentire sulla propria pelle la fiducia del tecnico è certamente la chiave per convincersi di poter realmente essere decisivo, anche quando le gerarchie non ti sorridono. Ad inizio stagione aveva fatto ben sperare società, squadra e tifosi poi la poca continuità di gioco lo aveva messo in ombra, facendolo pian piano scendere proprio nelle gerarchie di Giampaolo.

Il cambio tecnico in panchina e la sfortuna di Singo, colpito da Covid e infortuni, gli hanno però offerto una seconda chance che il giocatore sta sfruttando a dovere. I miglioramenti in fase difensiva si sono visti e adesso anche in chiave offensiva sta cominciando a dare i suoi frutti. E a fine partita, anche le parole del giovane terzino confermano la voglia di dimostrare il proprio valore: “Questa sera ho segnato il mio primo in Serie A e sono contento. Dobbiamo lottare fino alla fine, sono molto contento che abbiamo vinto. Questa stagione non è stata facile perchè è il mio primo anno in Serie A. Abbiamo cambiato l’allenatore e altre cose. Quando gioco, voglio fare il meglio”.

Vojvoda, l’acquisto che salva Vagnati

Fare il meglio: l’obiettivo che potrebbe regalare, non tanto al Toro (addossargli questa responsabilità sarebbe ingiusto) quanto al ds Vagnati una sorta di salvezza. Mentre i suoi illustri compagni, arrivati come lui nel mercato estivo (da Murru a Rodriguez ma anche Linetty, Gojak e Bonazzoli), sono praticamente scomparsi dai radar senza dare segnali di ripresa alcuna, Vojvoda è l’unico che sta sfruttando, e bene, le occasioni offerte da Nicola. Senza far rimpiangere l’investimento che il Torino ha fatto per portarlo nel capoluogo piemontese. Un investimento, come avevamo raccontato, che pesa e non poco sul bilancio granata: con Linetty, infatti, proprio il terzino è uno degli acquisti più onerosi del mercato di Vagnati (5,2 milioni). Un mercato che adesso, proprio grazie ai miglioramenti del belga può essere considerato un po’ meno fallimentare.