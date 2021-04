L’analisi del bilancio del Torino / Tra i costi maggiori, figurano quelli dei cartellini: ecco quanto sono costati i singoli giocatori

Bilancio in rosso per il Torino nella stagione 2019-2020. Tra i fattori più influenti non c’è solo il Covid, colpevole di aver causato una crisi nel settore con la chiusura degli stadi e los top alla stagione per un periodo prolungato. Anche le spese effettuate dal club sul fronte acquisti incidono particolarmente, soprattutto se non compensate dalle cessioni. Il Toro ha infatti speso più di quanto abbia poi incassato con gli addi di Berenguer e Bonifazi, dovendo poi sopperire ad un’ulteriore aggiunta arrivata a gennaio.

Toro, il cartellino più costoso è quello di Linetty

L’acquisto più oneroso è quello di Karol Linetty. Per il polacco sono infatti stati spesi ben 7.5 milioni. Voluto da Giampaolo, è ora finito ai margini rendendo meno del dovuto. A ruota c’è Mergim Vojvoda, costato ai granata 5.2 milioni e che Nicola sta provando a sfruttare. Ultimo ma non meno importante, Ricardo Rodriguez, arrivato a titolo definitivo per 1.9 milioni, che ha poi creato polemiche nell’ultimo peridodo, dopo le parole del suo agente.

Toro, gli acqusiti voluti da Nicola stanno rendendo a dovere

Se questi acquisti si sono poi rivelati non molto proficui sul campo, lo stesso non si può dire dei rinforzi di gennaio, sopraggiunti però nel 2021. É infatti arrivata la vecchia conoscenza di Davide Nicola Antonio Sanabria per 6 milioni dal Betis Siviglia che, dopo un primo periodo di stop forzato a causa del Covid, ha dato un contributo importante al rendimento del club. Con lui, Rolando Mandragora, approdato al Toro in prestito dalla Juventus per 1.5 miloni. I granata non hanno recuperato molto dalla cessione di Meitè al Milan per 0.5 milioni, così come da quelle di Segre, Edera e Millico.