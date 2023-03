Le statistiche di Torino-Bologna dicono che è stata una partita equilibrata, ma in quanto a pericolosità i granata hanno meritato la vittoria

Contro il Bologna il Torino è tornato alla vittoria ed è stata una partita piuttosto equilibrata. Le statistiche infatti evidenziano una parità quasi assoluta, ma i granata hanno tirato di più in porta e hanno creato le migliori occasioni da gol. Mentre Ivan Juric ha effettuato 4 cambi, Thiago Motta ne ha effettuati solo 2 e Aranutovic non ha giocato. Nel primo tempo i rossoblù non hanno creato nessun pericolo alla retroguardia granata, mentre nel secondo tempo sono stati più pericolosi, con Schuurs che ha salvato il risultato nel finale su Orsolini.

Le statistiche

Su alcuni aspetti, le statistiche indicano una parità assoluta. Due le ammonizioni per parte. Le occasioni da gol create sono le stesse: 8 a testa. I tiri sono stati 12 per il Torino e 11 per il Bologna, ma solo 1 in porta per gli ospiti mentre sono 5 quelli dei granata. 4 tiri fuori per entrambe le squadre. Possesso palla in favore del Bologna: 57% a 43%. Parità anche per quanto riguarda i calci d’angolo (3), contrasti vinti (4) e palle perse (5). La distanza percorsa in km è stata praticamente la stessa: 113 per il Torino, 114 per il Bologna. 10 i falli commessi dal Bologna, 9 quelli commessi dal Torino. Solo una parata per Vanja Milinkovic-Savic mentre Skorupski ne ha effettuate 3. I giocatori del Toro sono finiti in fuorigioco 5 volte, quelli del Bologna solo una volta. Agli ospiti sono riusciti 457 passaggi, ai padroni di casa 331. Gli emiliani hanno perso più contrasti: 48 rispetto ai 44 dei piemontesi. 54 palle recuperate dagli uomini di Thiago Motta, 51 dagli uomini di Juric. In campo i granata sono stati più concreti e cinici, portandosi in vantaggio nel primo tempo.