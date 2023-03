Contro il Bologna il difensore olandese non ha sbagliato praticamente nulla: è lui il pilastro della difesa a tre granata

Dopo tre partite il Torino è tornato alla vittoria, in casa contro il Bologna per 1-0. A decidere la partita è stato un gol di Karamoh, ma nel finale Perr Schuurs ha salvato il risultato, a conferma di una prestazione perfetta. Ormai il difensore olandese, erede di Bremer, è diventato il pilastro della difesa a tre granata. Alla sua sinistra possono giocare Buongiorno o Rodriguez, alla sua destra Djidji o Gravillon (Zima infortunato), ma lui al centro non può mancare. Insostituibile per Ivan Juric, che ha dato fiducia al ragazzo e sta venendo ripagato. Contro il Bologna di Thiago Motta ha concesso pochissimo agli avversari, dimostrandosi padrone del campo.

La partita

Inizialmente, nel 4-2-3-1 dei rossoblù, l’unica punta era l’adattato Barrow. A suo supporto Orsolini, Ferguson e Soriano. Nel primo tempo nessun problema per il Toro: Bologna mai pericoloso e 1-0 all’intervallo. Nel secondo tempo, al 57′, fuori Soriano e dentro la prima punta Zirkzee. Qualche occasione c’è stata, ma l’olandese classe 1999 non si è fatto cogliere impreparato. Nel finale la ciliegina sulla torta: Orsolini involato verso la porta e intervento strepitoso a mandare in corner di Schuurs. Poi petto a petto con Vanja ed esultanza con i compagni. Un intervento che ha salvato il risultato, riconosciuto anche dai compagni, come Linetty il quale ha dichiarato che vale come un gol. Inoltre il giovane difensore ha ancora margini di miglioramento e il tecnico croato sa cosa fare con lui.

La sua stagione

Perr Schuurs è arrivato in estate dall’Ajax per 9 milioni di euro. Un investimento importante per i granata. In stagione per lui 22 presenze tra campionato e Coppa Italia, con 1 gol, 2 assist e 4 cartellini gialli. Al momento è in diffida e deve fare attenzione.